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Культура
9 Октября , 09:44

БашГАУ стал обладателем Гран-при фестиваля «Сердце Евразии»

В Оренбурге завершился XIII Всероссийский фестиваль студенческого творчества аграрных вузов России «Сердце Евразии». Студенты Башкирского государственного аграрного университета вернулись домой с главной наградой — Гран-при в общекомандном зачете. Кроме того, представители БашГАУ стали лучшими сразу в трех направлениях: музыкально-исполнительском (шоу барабанщиков), вокальном (народный вокальный ансамбль «Юность») и медиа (молодежный медиацентр prod.BSAU).

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БашГАУ стал обладателем Гран-при фестиваля «Сердце Евразии»БашГАУ стал обладателем Гран-при фестиваля «Сердце Евразии»
БашГАУ стал обладателем Гран-при фестиваля «Сердце Евразии»

В фестивале от БашГАУ приняли участие более 80 студентов, которые подготовили 37 творческих номеров — музыкальных, вокальных, танцевальных, театральных и медийных, рассказали в пресс-службе вуза. Это первое Гран-при университета с 2019 года, когда фестиваль проходил в Уфе. Отбор был очень серьезным: конкурсные прослушивания шли с 9 утра до 9 вечера, а репетиции продолжались далеко за полночь.

— Мы долго готовились, репетировали, создавали новые номера. За каждым выступлением стоял большой труд ребят и наставников. Поэтому особенно приятно, что эта работа получила такую высокую оценку, — рассказала директор Центра молодежного творчества БашГАУ Алия Миннигалимова.

Как отмечают наставники, успех стал возможен благодаря системной поддержке руководства университета. Ректор Илдар Габитов и управленческая команда создают все условия для развития студенческого творчества: площадки, ресурсы, время для репетиций и профессионального роста.

— Ребята не просто выступали — они представляли университет, Республику Башкортостан, показывали свои таланты и умение работать одной командой. Гран-при в общекомандном зачете — это оценка труда каждого участника, каждого руководителя и наставника, который помогал готовиться к фестивалю, — отметил проректор по молодежной политике и воспитательной работе БашГАУ Рузиль Ягафаров. — Мы все очень переживали: и те, кто поехал на фестиваль, и те, кто остался болеть за наших дома. Еще раз доказали, что Башкирский государственный аграрный университет — самый творческий вуз среди аграрных университетов России.

Участники также отметили высокий уровень организации фестиваля со стороны Оренбургского ГАУ — от встречи с хлебом-солью на вокзале до решения всех бытовых вопросов.

Фестиваль «Сердце Евразии» вновь объединил студентов со всей страны. Для БашГАУ эта победа стала достойным пополнением в истории творческих достижений университета.

Фото: пресс-служба БашГАУ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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