В Уфе открылась выставка «Михаил Нестеров. Святая Русь»

Проект приурочен к 165-летию художника и реализован в рамках нацпроекта «Семья». Организаторы — минкультуры РФ, Государственный Русский музей, минкультуры Башкортостана и музей имени Нестерова.

В экспозиции — 26 живописных произведений Нестерова из собрания Русского музея и коллекции уфимского музея. Центральное место заняло полотно «Святая Русь», впервые показанное в Уфе. Картина «Святая Русь» (1901–1905) — одно из знаковых произведений отечественной живописи рубежа XIX–XX веков. Замысел связан с расцветом религиозно-философской мысли эпохи. Впервые показана в 1907 году в Петербурге, вызвала споры. Куплена для Музея Императорской академии художеств, в 1909 году получила Золотую медаль I степени в Мюнхене. С 1921 года хранится в Русском музее. В конце 1920-х была убрана в фонды, вернулась в экспозицию в конце 1980-х.

Также представлены полотна: «Пустынник», «Святой Дмитрий-царевич убиенный», портреты академика И. П. Павлова и философа И. А. Ильина, «Река Уфимка», «Остров Капри». Выставка раскрывает разные грани «нестеровского стиля» — от религиозно-нравственных исканий Серебряного века до лирических пейзажей и портретов.

На открытии присутствовали митрополит Уфимский Никон, верховный муфтий Талгат Таджуддин, сенатор Олег Голов, депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.

Гендиректор Русского музея Алла Манилова в приветствии отметила, что выставка на родине художника — важнейшее культурное событие для региона. Куратор выставки Светлана Игнатенко напомнила, что музей носит имя Нестерова с 1954 года, а его коллекция включает 109 экспонатов. Заведующий отделом живописи Русского музея Павел Климов сообщил, что выставка уже прошла в Ростове Великом и Сергиевом Посаде.

Выставка работает до 6 декабря.

Фото: постер выставки.