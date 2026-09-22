В Уфе открылась межрегиональная выставка «Аксаковские зеркала»

Проект объединил художественные голоса двух регионов — Башкортостана и Оренбургской области. Идейным вдохновителем и организатором экспозиции выступил оренбургский фотохудожник Сергей Жданов. На выставке представлены работы признанных мастеров: Рифа Абдуллина, Алексея Петрикова, Георгия Прокшина, Александра Соловьёва и Анатолия Фадеева.

Большая часть работ создана в жанре этюда — с натуры, во время пленэров в местах, где жил Аксаков: в селе Надеждино Белебеевского района Республики Башкортостан и в селе Аксаково под Бугурусланом. Наряду с этюдами в экспозиции представлены сюжетно-тематические картины, передающие быт, костюмы и семейную атмосферу эпохи тех времен.

Первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина поприветствовала участников и гостей выставки, особо отметив значение Аксакова для республики: «Здесь мы видим отражение мира и природы, где жил, творил и созерцал Сергей Тимофеевич. Аксаков — уникальное и особенное имя для Республики Башкортостан; это не просто литературное наследие, это и нравственные, духовные основы нашей земли».

Выставка будет открыта до 1 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры.

Напомним, что 25 и 26 сентября состоится XXXVI международный Аксаковский праздник, который объединит Уфу и муниципалитеты республики, сохранившие аксаковские места.

Фото предоставлено министерством культуры республики.