Режиссёр из Башкирии получил почётный диплом на кинофестивале «Победили вместе»

Награду вручили в рамках национального конкурса, жюри возглавлял писатель и сценарист Юрий Поляков.

«Танец героя» — фильм, посвященный талантливому танцовщику Сибайского концертно-театрального объединения Ильнару Хатмуллину, погибшему в 23 года при выполнении боевых задач на специальной военной операции.

До начала частичной мобилизации он был солистом ансамбля, а также исполнял должность репетитора. Репетиционному залу в Сибае присвоили имя погибшего артиста. Картина оказалась созвучна главной идее фестиваля — победе, миротворчеству и гуманизму.

Фестиваль проходит с 14 по 24 сентября в Москве и Сочи. В нем принимают участсие документалисты из более чем 40 стран. Организаторы —Ассамблея народов мира, администрация города Сочи, продюсерский центр «Интеграция», Евразийская академия телевидения и радио, компания «Интеллектуальный ресурс» при поддержке министерства культуры РФ и Всемирной общественной ассамблеи.

Фото: минкульт РБ