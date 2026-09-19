+16 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Культура
19 Сентября , 11:15

Режиссёр из Башкирии получил почётный диплом на кинофестивале «Победили вместе»

Режиссер киностудии «Башкортостан» Радик Кильмаматов получил почетный диплом XXI Международного кинофестиваля документальных фильмов «Победили вместе» имени Владимира Меньшова за кинофильм «Танец героя» в номинации «Лучший фильм на тему «Единство народов России».

Режиссёр из Башкирии получил почётный диплом на кинофестивале «Победили вместе»Режиссёр из Башкирии получил почётный диплом на кинофестивале «Победили вместе»
Режиссёр из Башкирии получил почётный диплом на кинофестивале «Победили вместе»

Награду вручили в рамках национального конкурса, жюри возглавлял писатель и сценарист Юрий Поляков.

«Танец героя» — фильм, посвященный талантливому танцовщику Сибайского концертно-театрального объединения Ильнару Хатмуллину, погибшему в 23 года при выполнении боевых задач на специальной военной операции.

До начала частичной мобилизации он был солистом ансамбля, а также исполнял должность репетитора. Репетиционному залу в Сибае присвоили имя погибшего артиста. Картина оказалась созвучна главной идее фестиваля — победе, миротворчеству и гуманизму.

Фестиваль проходит с 14 по 24 сентября в Москве и Сочи. В нем принимают участсие документалисты из более чем 40 стран. Организаторы —Ассамблея народов мира, администрация города Сочи, продюсерский центр «Интеграция», Евразийская академия телевидения и радио, компания «Интеллектуальный ресурс» при поддержке министерства культуры РФ и Всемирной общественной ассамблеи.

Фото: минкульт РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru