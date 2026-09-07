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Культура
7 Сентября , 07:55

В трёх районах Башкирии открылись модельные библиотеки

Библиотеки нового поколения открылись в Аскинском, Аургазинском и Белокатайском районах Башкирии.

В трёх районах Башкирии открылись модельные библиотекиВ трёх районах Башкирии открылись модельные библиотеки
В трёх районах Башкирии открылись модельные библиотеки

Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил на оперативном совещании в правительстве сделать это торжественно. Главы районов выступили с приветствием и благодарностью за оказанное внимание.

Заместитель министра культуры республики Наталья Лапшина сообщила, что «в Башкортостане за пять лет в рамках нацпроекта «Семья» открыты 22 библиотеки нового формата. На модернизацию учреждений культуры из федерального бюджета были выделены более 177 миллионов рублей.

Библиотеки сочетают комфортное дизайн-пространство, новейшие технологии и обновленный книжный фонд и превращаются в современные интеллектуальные и культурно-образовательные центры для учебы, работы и творчества.

«На 2027 год поданы заявки на создание библиотек еще от шести муниципалитетов республики, — добавила Наталья Лапшина. — Библиотеки нового формата — это не просто книгохранилище, а место, где можно интересно, познавательно провести время взрослым и детям».

«Мы надеемся, что эти библиотеки станут точкой притяжения для жителей ваших районов. Спасибо большое, в добрый путь», — напутствовал работников культуры Радий Хабиров.

Фото: скриншот видеотрансляции.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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