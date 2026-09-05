В Октябрьском открыли новый общественно-культурный центр

Объект, который является филиалом Центра национальных культур, открыли к 80-летию города, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Директор центра Гульназ Сахабутдинова рассказала, что общая площадь здания – 440 кв. м. Концертный зал рассчитан на 97 мест, в том числе для маломобильных жителей. Здесь также расположены вокальная и хореографическая студии для детей и взрослых, кабинеты для кружков и секций.

Во время осмотра центра глава Башкортостана пообщался с серебряными волонтёрами, которые плели маскировочные сети для бойцов на СВО. Они поблагодарили руководство республики за новое городское культурное пространство, которое объединяет поколения и даёт возможность коллективам заниматься в современных комфортных условиях.

— Очень красиво получилось, прямо душа радуется, — сказал Радий Хабиров после посещения центра. — Когда люди настоятельно просят, а глава муниципалитета их слышит, — как раз и получаются такие объекты.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.