В Башкирии пройдёт форум для молодёжи «Языковая среда»

В мероприятии примут участие 100 школьников от 14 до 18 лет из разных муниципалитетов республики. Главная цель форума — создание естественной коммуникативной среды, где башкирский язык будет использоваться как основной инструмент общения, обучения и творчества.

В течение четырех дней участники будут погружаться в языковую среду, работать над совместными проектами, участвовать в образовательных и интерактивных мероприятиях. Программа форума включает в себя занятия по развитию разговорной речи и публичных выступлений, тренинги по лидерству и командной работе, творческие лаборатории, медианаправления, блогинг, театральные постановки, интеллектуальные игры и дискуссии.

Особое внимание будет уделено современным способам использования башкирского языка в цифровой среде и социальных сетях.

— Сегодня подростку важно не только знать язык, но и понимать, где и как он может использовать его в современной жизни. Поэтому мы создаем среду, в которой язык становится инструментом общения, творчества и самореализации. Мы хотим, чтобы участники уехали с форума не только с новыми знаниями, но и с ощущением: «Башҡортса һөйләшеү заманса һәм ҡыҙыҡ» (Говорить по-башкирски современно и интересно), — говорит директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Фото предоставлено организаторами форума.