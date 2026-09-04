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Культура
4 Сентября , 05:48

В Башкирии пройдёт форум для молодёжи «Языковая среда»

С 6 по 9 сентября на базе лагеря «Авангард» в Стерлибашевском районе республики состоится региональный форум молодежи «Языковая среда — Тел мөхите», сообщают организаторы форума.

В Башкирии пройдёт форум для молодёжи «Языковая среда»В Башкирии пройдёт форум для молодёжи «Языковая среда»
В Башкирии пройдёт форум для молодёжи «Языковая среда»

В мероприятии примут участие 100 школьников от 14 до 18 лет из разных муниципалитетов республики. Главная цель форума  создание естественной коммуникативной среды, где башкирский язык будет использоваться как основной инструмент общения, обучения и творчества.

В течение четырех дней участники будут погружаться в языковую среду, работать над совместными проектами, участвовать в образовательных и интерактивных мероприятиях. Программа форума включает в себя занятия по развитию разговорной речи и публичных выступлений, тренинги по лидерству и командной работе, творческие лаборатории, медианаправления, блогинг, театральные постановки, интеллектуальные игры и дискуссии.

Особое внимание будет уделено современным способам использования башкирского языка в цифровой среде и социальных сетях.

— Сегодня подростку важно не только знать язык, но и понимать, где и как он может использовать его в современной жизни. Поэтому мы создаем среду, в которой язык становится инструментом общения, творчества и самореализации. Мы хотим, чтобы участники уехали с форума не только с новыми знаниями, но и с ощущением: «Башҡортса һөйләшеү заманса һәм ҡыҙыҡ» (Говорить по-башкирски современно и интересно), — говорит директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Фото предоставлено организаторами форума.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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