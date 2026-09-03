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Культура
3 Сентября , 09:50

Почта России выпустила конверт, посвящённый художнику Амиру Арсланову

Почта России выпустила художественный маркированный конверт, посвящённый заслуженному художнику Башкирии, участнику Великой Отечественной войны Амиру Арсланову, сообщает Башкирское общество филателистов.

Почта России выпустила конверт, посвящённый художнику Амиру АрслановуПочта России выпустила конверт, посвящённый художнику Амиру Арсланову
Почта России выпустила конверт, посвящённый художнику Амиру Арсланову

В этом году отмечается 100-летний юбилей художника. Амир Султанович родился 25 сентября 1926 года в деревне Кальшали Белебеевского кантона БАССР (ныне — Туймазинский р-н РБ). С 1955 года жил и работал в городе Октябрьском, а с 1975 года — в Уфе. С 1963 года является членом Союза художников СССР.

Его картины хранятся во многих музеях Башкортостана и России. Наиболее известные: «Салават Юлаев» (1959 г.), «Салават Юлаев с Пугачёвым» (1983 г.), серию работ Арсланов посвятил А. С. Пушкину («А. С. Пушкин в окрестностях Белогорской крепости» (1986 г.)).

В 1978 году Амир Султанович написал свою самую известную картину «Лев Толстой в степях Башкирии».

На выпущенном конверте изображен портрет художника на фоне его двух картин, хранящихся в Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова в Уфе и картинной галерее Бирского филиала УУНИТ. Тираж конверта — 48 тысяч штук, приобрести его можно в отделениях почты.

Конверт предваряет серию художественных маркированных конвертов, посвящённых живописцам Башкирии, которую Почта России совместно с Башкирским обществом филателистов, региональным отделением Союза удожников России и БГХМ им.М.В.Нестерова планирует выпускать в ближайшие годы.

Фото: Башкирское общество филателистов.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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