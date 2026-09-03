Почта России выпустила конверт, посвящённый художнику Амиру Арсланову

В этом году отмечается 100-летний юбилей художника. Амир Султанович родился 25 сентября 1926 года в деревне Кальшали Белебеевского кантона БАССР (ныне — Туймазинский р-н РБ). С 1955 года жил и работал в городе Октябрьском, а с 1975 года — в Уфе. С 1963 года является членом Союза художников СССР.

Его картины хранятся во многих музеях Башкортостана и России. Наиболее известные: «Салават Юлаев» (1959 г.), «Салават Юлаев с Пугачёвым» (1983 г.), серию работ Арсланов посвятил А. С. Пушкину («А. С. Пушкин в окрестностях Белогорской крепости» (1986 г.)).

В 1978 году Амир Султанович написал свою самую известную картину «Лев Толстой в степях Башкирии».

На выпущенном конверте изображен портрет художника на фоне его двух картин, хранящихся в Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова в Уфе и картинной галерее Бирского филиала УУНИТ. Тираж конверта — 48 тысяч штук, приобрести его можно в отделениях почты.

Конверт предваряет серию художественных маркированных конвертов, посвящённых живописцам Башкирии, которую Почта России совместно с Башкирским обществом филателистов, региональным отделением Союза удожников России и БГХМ им.М.В.Нестерова планирует выпускать в ближайшие годы.

Фото: Башкирское общество филателистов.