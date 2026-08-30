+11 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Культура
30 Августа , 07:51

В Уфе состоялась премьера спектакля «Причал»

На сцене Государственного академического русского драматического театра РБ состоялась премьера спектакля «Причал». по киносценарию Геннадия Шпаликова.

В Уфе состоялась премьера спектакля «Причал»В Уфе состоялась премьера спектакля «Причал»
В Уфе состоялась премьера спектакля «Причал»

Как сообщает пресс-служба министерства культуры республики, над спектаклем работали режиссер Галина Зальцман, художник Дмитрий Разумов, художник по свету Тарас Михалевский и видеохудожник Алексей Бычков.

«В центре сюжета – открытая миру Катя и ее жених, шкипер баржи. Их отношения сотканы из недосказанности, ревности, нежности. Герои блуждают по городу, встречая странных попутчиков – укротителя львов, солдата, беглую виолончелистку. Свой киносценарий Геннадий Шпаликов написал в 1960 году, но фильм по нему так и не был снят», - рассказали в пресс-службе министерства.

Специалисты отмечают, что Галина Зальцман – один из интереснейших российских режиссеров. Ее спектакли неоднократно становились лауреатами российских и международных фестивалей. Постановка «Я нанял убийцу» в Шарыповском драматическом театре стала лауреатом специальной премии жюри «Золотой Маски».

«Мне очень интересно работать над киносценариями. Это текст, написанный совершенно для других средств выразительности, а не для сцены. Кажется, он совершенно непригоден для театра. Но мне нравится такой «вызов». Мы придумали театральную форму, когда работает не только сценическая площадка, но и зрительный зал. Кроме того, помимо лирической истории, которая разворачивается во время ночной прогулки по Москве, не теряет своей актуальности и сюжет, связанная с неснятым фильмом», – рассказывает сама Галина Зальцман

Фото: пресс-служба министерства культуры РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru