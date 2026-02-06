Жителей Башкирии приглашают на Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге

Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и соберет 10 000 молодых людей со всего мира, готовых обсуждать глобальные вызовы и брать на себя ответственность за будущее планеты. Для активной, талантливой и амбициозной молодежи Башкирии это уникальная возможность заявить о себе на международной площадке, представить культуру и традиции родного края, а также наладить контакты со сверстниками из разных стран.

Мероприятие станет частью масштабной «семьи» событий Всемирного фестиваля молодежи, традиция проведения которых была возрождена в 2024 году в Сириусе в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина о сохранении и развитии этого значимого наследия. Ежегодные фестивальные мероприятия укрепляют позиции России как центра международного молодежного диалога. В сентябре 2025 года такая миссия была успешно выполнена Нижним Новгородом, принявшим Слет ВФМ для 2000 участников.

Как зарегистрироваться?

Жители Башкирии в возрасте от 18 лет могут подать заявку на участие через официальный сайт фестиваля. Регистрация продлится до 30 апреля 2026 года.

Участников ждет насыщенная программа: дискуссии с мировыми лидерами, культурные обмены, образовательные интенсивы, спортивные мероприятия и грандиозные церемонии открытия и закрытия.

Фото: пресс-служба ВФМ.