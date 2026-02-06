0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
6 Февраля , 13:40

Жителей Башкирии приглашают на Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге

Открылась регистрация для участия в Международном фестивале молодежи 2026 года (МФМ-2026), одном из ключевых молодежных событий предстоящего года. Старт регистрации был дан в Национальном центре «Россия» в рамках Марафона «Россия – семья семей» Российского общества «Знание».

Жителей Башкирии приглашают на Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге
Жителей Башкирии приглашают на Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге

Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и соберет 10 000 молодых людей со всего мира, готовых обсуждать глобальные вызовы и брать на себя ответственность за будущее планеты. Для активной, талантливой и амбициозной молодежи Башкирии это уникальная возможность заявить о себе на международной площадке, представить культуру и традиции родного края, а также наладить контакты со сверстниками из разных стран.

Мероприятие станет частью масштабной «семьи» событий Всемирного фестиваля молодежи, традиция проведения которых была возрождена в 2024 году в Сириусе в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина о сохранении и развитии этого значимого наследия. Ежегодные фестивальные мероприятия укрепляют позиции России как центра международного молодежного диалога. В сентябре 2025 года такая миссия была успешно выполнена Нижним Новгородом, принявшим Слет ВФМ для 2000 участников.

Как зарегистрироваться?

Жители Башкирии в возрасте от 18 лет могут подать заявку на участие через официальный сайт фестиваля. Регистрация продлится до 30 апреля 2026 года.

Участников ждет насыщенная программа: дискуссии с мировыми лидерами, культурные обмены, образовательные интенсивы, спортивные мероприятия и грандиозные церемонии открытия и закрытия.

Фото: пресс-служба ВФМ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru