В Уфе пройдёт благотворительный показ спектакля «Эшелон»

Действие спектакля разворачивается на фоне исторических событий и ставит перед зрителем вопросы: как сохранить человечность в условиях безысходности, как выбраться из лабиринта собственных страхов и сомнений?
Режиссер — Анжелика Рамазанова. В главных ролях — Данилова Татьяна, Мулюкова Камилла, Канзафаров Денис, Хрущёв Арсений.
Благотворительный показ спектакля состоится в Малом зале ГКЗ «Башкортостан».
Мероприятие бесплатное, необходима регистрация по ссылке.
Фото предоставлено Республиканским центром народного творчества.