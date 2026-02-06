В Уфе пройдёт благотворительный показ спектакля «Эшелон»

Действие спектакля разворачивается на фоне исторических событий и ставит перед зрителем вопросы: как сохранить человечность в условиях безысходности, как выбраться из лабиринта собственных страхов и сомнений?

Режиссер — Анжелика Рамазанова. В главных ролях — Данилова Татьяна, Мулюкова Камилла, Канзафаров Денис, Хрущёв Арсений.

Благотворительный показ спектакля состоится в Малом зале ГКЗ «Башкортостан».

Мероприятие бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Фото предоставлено Республиканским центром народного творчества.