Госоркестр Башкирии с триумфом выступил в Великом Новгороде

Организатором мероприятия выступил Росконцерт при поддержке минкульта России и правительства Новгородской области. Первые два вечера на сцене блистал Госоркестр Башкирии: на открытии фестиваля коллектив выступил под управлением маэстро Дмитрия Крюкова вместе с известным пианистом, заслуженным артистом России Борисом Березовским. Были исполнены Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова и музыка из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

— Я под огромным впечатлением от оркестра! — поделился пианист. — Это яркий молодой коллектив, который играет на мировом уровне: только слова восторга и восхищения. Очевидна большая работа всей команды оркестра, которой можно гордиться. Особые ощущения благодарности исполнять музыку Рахманинова на его родине — это особенное место для каждого музыканта, тем более – для пианиста».

В свою очередь, директор Госоркестра РБ, народный артист РБ Артур Назиуллин отметил потрясающую акустику концертного зала и поблагодарил Росконцерт за организацию проекта.

Главный дирижер Госоркестра, народный артист Башкирии Дмитрий Крюков отметил, что на концертах второй акт «Щелкунчика» исполняется нечасто.

— В свое время Геннадий Рождественский стал играть за рубежом второй акт «Щелкунчика» — это производит огромное впечатление в концертном зале, потому что в театре невозможно испытать такое впечатление от любого балета Чайковского, так как оркестр сидит в яме, — поделился дирижер. — А ведь второй акт — это невероятный драматизм, душераздирающая музыка.

Также впечатлениями от совместного выступления с ГАСО РБ поделился лауреат международных конкурсов Николай Цинман: «У Госоркестра Башкортостана потрясающая репутация: отличное звучание, моментальная реакция, что мне, как дирижеру, очень приятно и важно. Получил самые замечательные эмоции!».

Фото: Артем ЧЕРНЕЦКИЙ.