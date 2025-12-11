-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
11 Декабря , 15:08

Зульфира Салимова удостоена звания заслуженного работника культуры Башкирии

Указом главы РБ высокого звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» удостоена Зульфира Гайсиевна Салимова — музыкант, певица, поэтесса и композитор, чья творческая деятельность стала живым мостом между поколениями и драгоценным вкладом в сохранение народного наследия.

Зульфира Салимова удостоена звания заслуженного работника культуры Башкирии
Зульфира Салимова удостоена звания заслуженного работника культуры Башкирии

Более 45 лет Зульфира Салимова служит культуре родного края, являясь подлинным хранителем традиций, пишет газета «Мечетлинская жизнь». Ее имя хорошо известно не только в Мечетлинском районе, но и далеко за его пределами. Особую признательность земляков она снискала как бессменный руководитель татарского народного вокально-фольклорного ансамбля ветеранов «Зубаржат». Под ее чутким руководством, начавшимся в 2009 году, коллектив, основанный еще в 1992-м, обрел второе дыхание, широкую популярность и в 2016 году получил почетное звание «народный».

Ансамбль под руководством Салимовой — это больше, чем концертная группа. Это активный исследователь этнографии и фольклора, тесно сотрудничающий с районной татарской женской организацией «Ак калфак». В его репертуаре гармонично соседствуют татарские и башкирские народные песни, стилизованные фольклорные композиции, ретро- и современные произведения.

Творческая натура Зульфиры Гайсиевны многогранна. Она — автор около двадцати песен, проникнутых любовью к родной природе, верой в добро и счастье. В 2015 году увидели свет ее сборник стихов и песен «Мечетли – здесь пробудилась моя весна» и альбом «С песней по жизни». Ее литературно-музыкальное творчество получило высокие оценки от таких мэтров, как народный артист РСФСР Рафкат Исрафилов, виртуоз-кубызист Миндигафур Зайнетдинов и писатель Таскира Даянова.

Несмотря на признание, коллеги и земляки характеризуют Зульфиру Салимову как человека исключительной скромности и бескорыстия. Она десятилетиями щедро делится своим талантом, участвуя в самых разных мероприятиях и оставаясь душой культурной жизни района.

Присуждение почетного звания — закономерная и заслуженная оценка многолетнего, самоотверженного труда. Это признание огромной роли Зульфиры Салимовой в укреплении культурных связей, сохранении национальной идентичности и развитии духовной жизни не только Мечетлинского района, но и всей республики.

Фото: из архива газеты «Мечетлинская жизнь».

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru