В Уфе в ТЦ МЕГА пройдёт праздник ко Дню башкирского языка

Праздничное мероприятие для взрослых и детей (3+) начнется в 12.00.

На празднике будут работать различные площадки: ремесленники Дома дружбы народов Башкортостана и Республиканский центр народного творчества организуют мастер-классы, пройдут выступления аниматоров, интерактивы, викторины, игры. Желающие смогут попробовать изготовить национальный музыкальный инструмент — курай вместе с умельцами из Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. Ведущий мероприятия — актер Национального молодежного театра РБ Шагит Хамматов.

Увлекательная программа ждет и малышей. Для них актеры Башкирского государственного театра кукол покажут спектакль «Гадкий утенок». Концертными номерами украсят праздник вокальная студия «Тамыр» и воспитанники башкирского детского сада «Гаилэ».

Гвоздь праздничного шоу — концерт этно-группы «Хазина».

В течение праздника будет работать фотозона, где участники мероприятия смогут сделать памятные фотографии.

Организатор праздника — АНО по сохранению и развитию башкирского языка.

Фото предоставлено АНО по сохранению и развитию башкирского языка.