-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
8 Декабря , 15:23

В Уфе в ТЦ МЕГА пройдёт праздник ко Дню башкирского языка

14 декабря в День башкирского языка в торговом центре МЕГА в Уфе состоится праздник, приуроченный ко Дню башкирского языка, сообщает пресс-служба АНО по сохранению и развитию башкирского языка.

В Уфе в ТЦ МЕГА пройдёт праздник ко Дню башкирского языка
В Уфе в ТЦ МЕГА пройдёт праздник ко Дню башкирского языка

Праздничное мероприятие для взрослых и детей (3+) начнется в 12.00.

На празднике будут работать различные площадки: ремесленники Дома дружбы народов Башкортостана и Республиканский центр народного творчества организуют мастер-классы, пройдут выступления аниматоров, интерактивы, викторины, игры. Желающие смогут попробовать изготовить национальный музыкальный инструмент — курай вместе с умельцами из Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. Ведущий мероприятия — актер Национального молодежного театра РБ Шагит Хамматов.

Увлекательная программа ждет и малышей. Для них актеры Башкирского государственного театра кукол покажут спектакль «Гадкий утенок». Концертными номерами украсят праздник вокальная студия «Тамыр» и воспитанники башкирского детского сада «Гаилэ».

Гвоздь праздничного шоу — концерт этно-группы «Хазина».

В течение праздника будет работать фотозона, где участники мероприятия смогут сделать памятные фотографии.

Организатор праздника — АНО по сохранению и развитию башкирского языка.

Фото предоставлено АНО по сохранению и развитию башкирского языка.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru