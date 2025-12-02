В Уфе объявили победителей хит-парадов радио «Юлдаш»

По традиции победителей определяли слушатели. В этом году в номинации «Группа года» победила группа «АY Yola». Поэтом года стала Диана Кильдина, которая написала стихи к их всемирно известной песне «Хомай», композитор года — Муса Смаков, лучшим аранжировщиком года был признан Ильнар Ганиев, Открытие года по версии радио — Скани, Искандер Сулейманов. Музыкантом года признан мультиинструменталист Арслан Умурзаков.

Впервые радио выделило ди-джея года, им стала Лейла Владимирова (Хан кызы). Второй год подряд бизнесмены, в течение года помогающие культуре и самой радиостанции, получают диплом «Меценат года». В этом году им стал Комил Сиразетдинов. В номинации «Легенда» победил Венер Абдуллин.

Традиционно коллектив радио вручает медаль «Народный артист радио», за него голосуют слушатели. В этом году за медаль боролись Урал Ибатуллин и Гульдар Ишкуватова. Выиграла певица и композитор Гульдар Ишкуватова.

Радио сделало еще один шаг вперед, организовав выездную студию прямо за сценой, откуда велась аудиотрансляция в эфир и видеотрансляция в ВК. Такую возможность станция получила от государства, победив в конкурсе на лучшее освещение в СМИ республики социально значимых тем и выиграв 500 тысяч рублей в 2024 году. На эти деньги было закуплено дополнительное оборудование для выездной студии.

Юбилейный год радио «Юлдаш» закончит пресс-конференцией «25 лет в эфире», которая пройдет в ИА «Башинформ» 5 декабря и Новогодним марафоном в прямом эфире 25 декабря.

Фото предоставлено радио «Юлдаш».




