В Башкирии молодёжь тратит лишь треть средств «Пушкинской карты»

— В республике оформлено около 340 тысяч карт, что ставит Башкортостан на третье место в стране по этому показателю после Москвы и Санкт-Петербурга. Однако потенциал программы используется далеко не полностью, в среднем по карте тратится лишь треть доступной суммы. В результате республика ежегодно недополучает более миллиарда рублей, которые могли бы быть направлены в культурную сферу, — отметил Константин Толкачев.

Участники заседания считают, что главная проблема —недостаточная информированность молодежи о возможностях «Пушкинской карты». Для решения этой задачи предложили активизировать разъяснительную работу, в том числе через информационные кампании, а также увеличить число доступных мероприятий в период школьных каникул.

—«Пушкинская карта» — это уникальный шанс приобщиться к богатству российской многонациональной культуры, расширить кругозор и стать частью сообщества ценителей искусства, — отметил Константин Толкачев. — Реализация всего потенциала программы не только повысит интерес молодежи к культуре и искусству, но и станет значимым вкладом в экономику региона, поскольку будет стимулировать приток дополнительных средств в эту сферу.

Напомним, карта предназначена гражданам России в возрасте от 14 до 22 лет включительно, каждый ее владелец ежегодно получает 5 000 рублей на посещение театров, музеев, кинотеатров и выставок.

Фото: минкультуры РБ.