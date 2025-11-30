В Уфе прошла встреча с актрисой Валерией Ланской

Как сообщает издание «Бельские просторы», Валерия Ланская много рассказывала о себе, своем детстве и о любви к книгам, которые не могли не поспособствовать в выборе профессии. Также она с удовольствием ответила на многочисленные вопросы ребят.

«Мы подключились к проекту «Чтецкие программы» и уже второй месяц наша гимназия входит в тридцатку самых активных литературных клубов страны. У нас активно работает литературный клуб «Семья читателей». На встречу пришла директор филиала Российского общества «Знание» Айсылу Илимбетова. А модератором разговора выступила Эмма Сафиуллина, почетный работник сферы образования РФ, заслуженный учитель РБ» – рассказала директор гимназии Айгуль Ганиева.

Фото: редакция журнала «Бельские просторы».