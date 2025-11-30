-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
30 Ноября , 12:08

В Уфе прошла встреча с актрисой Валерией Ланской

В ассоциированной школе ЮНЕСКО уфимской гимназии №39 прошла встреча школьников с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра и кино Валерией Ланской.

В Уфе прошла встреча с актрисой Валерией Ланской
В Уфе прошла встреча с актрисой Валерией Ланской

Как сообщает издание «Бельские просторы», Валерия Ланская много рассказывала о себе, своем детстве и о любви к книгам, которые не могли не поспособствовать в выборе профессии. Также она с удовольствием ответила на многочисленные вопросы ребят.

«Мы подключились к проекту «Чтецкие программы» и уже второй месяц наша гимназия входит в тридцатку самых активных литературных клубов страны. У нас активно работает литературный клуб «Семья читателей». На встречу пришла директор филиала Российского общества «Знание» Айсылу Илимбетова. А модератором разговора выступила Эмма Сафиуллина, почетный работник сферы образования РФ, заслуженный учитель РБ» – рассказала директор гимназии Айгуль Ганиева.

Фото: редакция журнала «Бельские просторы».

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru