28 Ноября , 09:00

Как пройдёт День матери в Стерлитамаке

30 ноября жителей Стерлитамака ожидает насыщенная программа, подготовленная Стерлитамакским государственным театрально-концертным объединением.

В честь Дня матери филармония и Башкирский драматический театр им. Ильшата Юмагулова СГТКО представят две программы: музыкальную программу «Пусть всегда будет мама!» ( 0+) и спектакль «Любовь и голуби».  

В детской музыкально-интерактивной программе, которая начнется в 12.00 солисты филармонии подарят зрителям известные композиции, посвященные самому дорогому человеку — маме. В каждой ноте — безграничное тепло, трепетная нежность и безграничная любовь. Также юных зрителей и их родителей ждут веселые конкурсы и викторины. В программе принимают участие артисты музыкально-литературного лектория: Ильдар Абдрашитов, Анжела Арсланова, Айгиз Уелданов, Адель Каримова, Зарина Кутлугужина, Гульназ Рахматуллина. Билеты можно приобрести онлайн по Пушкинской карте.  

Вечером, в 18.00 Башкирский драматический театр им. Ильшата Юмагулова приглашает на постановку по мотивам знаменитой комедии Владимира Гуркина «Любовь и голуби» (12+). Это по-настоящему народная история напоминает о важности семейных ценностей, о необходимости беречь родных и близких. В ролях: заслуженные артисты РБ Ляйсан Каримова и Марат Зубаиров, артисты драмы Гульнара Ярмеева, Ильгиз Акимбетов, Альфинур Газимова, Нэркэс Юсупова, Фаниль Карачурин, Алтынай Сагитова, Ильнур Салимгареев, Ильнур Аджитаров, Лилия Ахунова, Камилла Камалова. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Мусалим Кульбаев.

Спектакль сопровождается синхронным переводом на русский язык.  

Фото предосьавлено СГТКО.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
