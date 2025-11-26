-16 °С
Республиканский центр народного творчества Башкирии — в числе лучших в России

Республиканский центр народного творчества Республики Башкортостан стал лауреатом Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2025 года», сообщает минкультуры РБ.  

Смотр организован Государственным Российским Домом народного творчества имени В. Д. Поленова совместно с Ассоциациями домов (центров) народного творчества федеральных округов России. Проект направлен на выявление и обобщение перспективного опыта региональных методических служб в сфере народного творчества и нематериального культурного наследия.

Первый тур конкурса состоялся в федеральных округах с февраля по сентябрь. Конкурсные комиссии, созданные в региональных Ассоциациях домов народного творчества, оценили заявки и определили состав финалистов. Номинации конкурса: «Сохранение и развитие жанров народного творчества, нематериального культурного наследия»; «Учебно-методическая деятельность»; «Информационная деятельность». Во втором этапе материалы финалистов оценивали федеральные эксперты.

В Башкортостане Республиканский центр народного творчества создан в 1937 году. Тогда он назывался Дом народного творчества, а спустя годы получил новый статус и наименование. Все эти годы учреждение остается центром развития любительского искусства народов Башкортостана. Здесь сохраняются традиции по изучению, бережному сохранению и развитию традиционной народной культуры.

Фото: минкультуры РБ.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
