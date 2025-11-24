-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
24 Ноября , 15:00

В Уфе выставку про династию Романовых посетили более 20 тысяч человек

В историческом парке «Россия – Моя история» в Уфе обновили выставку «Романовы». Организаторы проекта с помощью нейротехнологий «оживили» представителей династии и выдающихся деятелей эпохи.

В Уфе выставку про династию Романовых посетили более 20 тысяч человек
В Уфе выставку про династию Романовых посетили более 20 тысяч человек

Об исторических событиях рассказывают Петр Первый, Екатерина Великая, военный хирург, основоположник российских школ военно-полевой хирургии и анестезии Николай Иванович Пирогов, изобретатель цветной фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский и другие исторические деятели.

— Раньше я как-то не очень любила историю. Скучно было заучивать даты и события, но в таком формате мне все понравилось, — говорит уфимская школьница Самира Талгатова. — Получается, что история может быть интересной. Особенно понравилось, что о событиях декабристского восстания через много-много лет рассказывает его участник.

Также на выставке появились новые интересные факты, усовершенствованная интерактивная Лента времени, анимированные образы царей и императоров, а также новый раздел «В этом зале вы узнаете». Все это позволит отследить самые важные события и познакомиться с интересными подробностями.

В Уфе обновленную экспозицию «Романовы» с апреля посетили более 20 тысяч человек. Новшества стали возможны благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» федерального проекта «Мы вместе».

Экспозиция доступна как для самостоятельного посещения, так и в составе группы по предварительной записи.

Фото: Исторический парк «Россия – Моя история».

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru