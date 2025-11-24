В Уфе выставку про династию Романовых посетили более 20 тысяч человек

Об исторических событиях рассказывают Петр Первый, Екатерина Великая, военный хирург, основоположник российских школ военно-полевой хирургии и анестезии Николай Иванович Пирогов, изобретатель цветной фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский и другие исторические деятели.

— Раньше я как-то не очень любила историю. Скучно было заучивать даты и события, но в таком формате мне все понравилось, — говорит уфимская школьница Самира Талгатова. — Получается, что история может быть интересной. Особенно понравилось, что о событиях декабристского восстания через много-много лет рассказывает его участник.

Также на выставке появились новые интересные факты, усовершенствованная интерактивная Лента времени, анимированные образы царей и императоров, а также новый раздел «В этом зале вы узнаете». Все это позволит отследить самые важные события и познакомиться с интересными подробностями.

В Уфе обновленную экспозицию «Романовы» с апреля посетили более 20 тысяч человек. Новшества стали возможны благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» федерального проекта «Мы вместе».

Экспозиция доступна как для самостоятельного посещения, так и в составе группы по предварительной записи.

Фото: Исторический парк «Россия – Моя история».