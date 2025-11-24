В Уфе в Молодёжном театре состоится бенефис актёра Салавата Нурисламова

В лирической комедии юбиляр предстанет перед зрителями в образе императора Наполеона Бонапарта. Основой для постановки послужила остроумная пьеса чешского драматурга Иржи Губача «Адъютанша его императорского величества, или Корсиканка». Режиссером-постановщиком выступает заслуженный деятель искусств РБ Мусалим Кульбаев, известный своим глубоким подходом к материалу и умением раскрывать психологическую подоплеку персонажей.

Спектакль посвящен последним, самым драматичным годам жизни великого полководца. Действие лирической комедии разворачивается в 1819 году на острове Святой Елены. Здесь в ссылке доживает свои дни император Наполеон Бонапарт. Все его величие, амбиции и завоевания остались далеко в прошлом. Герой пьесы Губача теперь больше озабочен не геополитическими интригами, а весьма прозаичными бытовыми проблемами. Совершенно неожиданно в доме бывшего императора появляется его землячка — обычная корсиканка Жозефина Понтиу, простая кухарка...

Это уникальная возможность увидеть народного артиста Салавата Нурисламова в совершенно новом амплуа, сочетающем трагизм падения великой личности и легкую иронию. Сам артист с особым трепетом говорит о своей роли и замысле спектакля: «Каждому актеру, конечно, хочется сыграть такую историческую личность, как Наполеон. Меня привлекает то, что даже в ссылке, в последние свои годы, он остается человеком — не падает духом, сохраняет дух полководца. Но наша история не только про Наполеона, она про теплые отношения между мужчиной и женщиной».

Фото: пресс-служба НМТ им. Мустая Карима.