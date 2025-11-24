-16 °С
В Уфе в Молодёжном театре состоится бенефис актёра Салавата Нурисламова

10 декабря Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима представит премьеру бенефисного спектакля народного артиста РБ Салавата Нурисламова «Все могло бы быть иначе...», сообщает пресс-служба театра.

В лирической комедии юбиляр предстанет перед зрителями в образе императора Наполеона Бонапарта. Основой для постановки послужила остроумная пьеса чешского драматурга Иржи Губача «Адъютанша его императорского величества, или Корсиканка». Режиссером-постановщиком выступает заслуженный деятель искусств РБ Мусалим Кульбаев, известный своим глубоким подходом к материалу и умением раскрывать психологическую подоплеку персонажей.

Спектакль посвящен последним, самым драматичным годам жизни великого полководца. Действие лирической комедии разворачивается в 1819 году на острове Святой Елены. Здесь в ссылке доживает свои дни император Наполеон Бонапарт. Все его величие, амбиции и завоевания остались далеко в прошлом. Герой пьесы Губача теперь больше озабочен не геополитическими интригами, а весьма прозаичными бытовыми проблемами. Совершенно неожиданно в доме бывшего императора появляется его землячка — обычная корсиканка Жозефина Понтиу, простая кухарка...

Это уникальная возможность увидеть народного артиста Салавата Нурисламова в совершенно новом амплуа, сочетающем трагизм падения великой личности и легкую иронию. Сам артист с особым трепетом говорит о своей роли и замысле спектакля: «Каждому актеру, конечно, хочется сыграть такую историческую личность, как Наполеон. Меня привлекает то, что даже в ссылке, в последние свои годы, он остается человеком — не падает духом, сохраняет дух полководца. Но наша история не только про Наполеона, она про теплые отношения между мужчиной и женщиной». 

Фото: пресс-служба НМТ им. Мустая Карима.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
