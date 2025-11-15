Креативные проекты Башкирии могут претендовать на премию «Создатели»

В Башкирии стартовал прием заявок на первую республиканскую премию в сфере креативных индустрий «Создатели», сообщили в пресс-службе министерства предпринимательства и туризма РБ. Цель конкурса — выявить и поддержать наиболее яркие идеи, проекты и команды, которые вносят вклад в развитие творческой экономики региона.

Инициатива, о которой ранее сообщал глава региона Радий Хабиров, призвана стимулировать рост креативного сектора и создать благоприятные условия для реализации инновационных проектов. К участию приглашаются дизайнеры, архитекторы, представители модной индустрии, гастрономии, IT-медиа, музыки, издательского дела и других творческих направлений.

«Креативные индустрии становятся мощным драйвером экономического развития. Премия «Создатели» — это не только признание заслуг лучших из лучших, но и реальная поддержка, которая поможет авторам перспективных проектов выйти на новый уровень», — отмечается в сообщении организаторов.

Подать заявку на участие можно до 23 ноября через специальную электронную форму. Для конкурсантов подготовлен ряд ключевых номинаций, среди которых:

«Креативный продукт»

«Событие года»

«Креативная территория»

Полный список номинаций, подробные условия участия и форма для регистрации доступны на официальном сайте премии.

Организатором премии выступает министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

Фото: официальный сайт премии.