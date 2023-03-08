Башкирия на третьем месте в России по посещаемости культурных мероприятий

На заседании правительства республики обсудили изменения, вносимые в госпрограмму «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан».

– В прошлом году консолидированный бюджет сферы культуры составил 12,7 млрд рублей, - отметил премьер-министр Андрей Назаров. - При этом в 2,3 раза увеличился объем привлеченных федеральных средств. Мы перевыполнили один из важнейших целевых показателей – число посещений культурных мероприятий. По итогам прошлого года было зафиксировано 86,6 миллиона посещений. Это третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году мы отремонтировали 27 объектов культуры, оснастили современным оборудованием 17 школ искусств. Это неплохие результаты, важно не снижать набранные темпы.

Андрей Назаров отметил, что республика должна достичь уровня в 70 млн посещений культурных мероприятий и поручил министерству культуры всесторонне проработать соответствующую «дорожную карту», детализировав ее до уровня муниципальных учреждений культуры.

Руководитель минкульта региона Амина Шафикова отметила, что ежегодно создаются модельные библиотеки, открываются виртуальные концертные залы. На сегодня в рамках нацпроекта создано 14 библиотек нового поколения, восемь виртуальных концертных залов. Всего с 2019 года для создания модельных библиотек и виртуальных концертных залов привлечено около 130 миллионов рублей из федерального бюджета.

В результате растет посещаемость библиотек и количество их пользователей, ведь в них создаются и работают клубы по интересам. В этом году будут созданы еще две библиотеки нового поколения – это центральные библиотеки Ишимбайского и Белокатайского районов.

Виртуальные концертные залы открывают доступ к лучшим выступлениям ведущих российских артистов и музыкальных коллективов, произведениям филармонической музыки как в режиме онлайн, так и в записи. До конца этого года запланировано открыть еще четыре виртуальных концертных зала: в Кумертау, Благоварском, Салаватском районах и на базе Национального симфонического оркестра республики.

Фото пресс-службы правительства РБ.