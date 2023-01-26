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Культура
Вчера, 20:25

Созданный в Башкирии мультфильм покажут всей стране

Полнометражный анимационный фильм «Северные амуры», работу над которым завершает известная уфимская студия «Муха», планируют показать в кинотеатрах всей страны. Перспективы его продвижения в российском прокате обсуждались в ходе встречи главы Башкортостана Радия Хабирова с генеральным директором киносети «КАРО» Александром Рязанцевым сегодня, 26 января.

Созданный в Башкирии мультфильм покажут всей стране
Созданный в Башкирии мультфильм покажут всей стране

— Наш кинематограф активно развивается: недавно вышли картины по произведениям Мустая Карима «Сестренка» и «Отряд Таганок», национальная трилогия Булата Юсупова «Бабич», «Первая Республика» и «Дневник поэта». А мультфильм «Северные амуры» особенно актуален, многое в нем ложится в канву происходящих событий. Уверен, он будет служить России в воспитании молодого поколения. Мы хотим, чтобы эта лента стала настоящим культурным событием нашей страны, — отметил руководитель республики.

Александр Рязанцев представил несколько вариантов продвижения мультфильма на федеральном уровне: так, 29 января в московском Доме кино состоится его предпремьерный показ.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, мультфильм создавался студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» при поддержке Радия Хабирова. В центре сюжета — история башкир, которые становятся активными участниками двух войн: русско-шведской 1788 года и Отечественной 1812 года. Именно французы прозвали башкирских конников «Северными амурами», отдав должное их виртуозному владению луком.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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