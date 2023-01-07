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Вчера, 20:17

Семья Кулагиных из Башкирии выступила на рождественских посиделках Первого канала

Творческая династия из Бирска приняла участие в специальном выпуске шоу «Поём на кухне всей страной».

Семья Кулагиных из Башкирии выступила на рождественских посиделках Первого канала
Семья Кулагиных из Башкирии выступила на рождественских посиделках Первого канала

Поющая семья Кулагиных из Бирска, вышедшая в декабре в финал шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной», выступила в праздничном выпуске вокального проекта.

Специальный выпуск посвятили Рождеству и Новому году. На этот раз выступления участников остались без оценки строгого жюри. Мастерство певцов оценивали только зрители.

Наши земляки исполнили новогодние частушки и рассказали о семейных рождественских традициях. Под аплодисменты зрителей Кулагины спели песню «Ой, снег снежок» на слова Виктора Бокова.

Кто станет победителем шоу, пока остаётся загадкой. Ждём ближайший выпуск вокального проекта и болеем за Кулагиных.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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