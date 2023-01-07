Семья Кулагиных из Башкирии выступила на рождественских посиделках Первого канала

Поющая семья Кулагиных из Бирска, вышедшая в декабре в финал шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной», выступила в праздничном выпуске вокального проекта.

Специальный выпуск посвятили Рождеству и Новому году. На этот раз выступления участников остались без оценки строгого жюри. Мастерство певцов оценивали только зрители.

Наши земляки исполнили новогодние частушки и рассказали о семейных рождественских традициях. Под аплодисменты зрителей Кулагины спели песню «Ой, снег снежок» на слова Виктора Бокова.

Кто станет победителем шоу, пока остаётся загадкой. Ждём ближайший выпуск вокального проекта и болеем за Кулагиных.