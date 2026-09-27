Почта России выпустила конверт, посвящённый живописцу Амиру Арсланову

На конверте на фоне портрета живописца изображены две его работы: «Весна на ферме» и «Салават Юлаев». Тираж конверта — 50 000 экземпляров. Он имеет стандартную почтовую марку, стоимость которой соответствует тарифу на пересылку по России. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты, сообщает пресс-служба УФПС Республики Башкортостан АО «Почта России».

«Приятно осознавать, что одним из событий в честь 100-летия известного башкирского художника Амира Арсланова стал выпуск почтового конверта к его юбилею. Сегодня работы живописца хранятся в музеях Уфы, Казани, Бирска, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Выпуск почтового конверта с изображениями его картин расширит эту географию и познакомит тысячи адресатов по всей стране с полотнами нашего талантливого земляка», — отметил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.

Фото: пресс-служба УФПС Республики Башкортостан АО «Почта России».