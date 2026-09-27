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27 Сентября , 16:35

Почта России выпустила конверт, посвящённый живописцу Амиру Арсланову

Выпуск приурочен к 100-летию художника, который родился 25 сентября 1926 года в деревне Кальшали Туймазинского района. В своих картинах он раскрывал красоту родной природы, а также обращался к истории и образам известных людей и своих современников.

Почта России выпустила конверт, посвящённый живописцу Амиру АрслановуПочта России выпустила конверт, посвящённый живописцу Амиру Арсланову
Почта России выпустила конверт, посвящённый живописцу Амиру Арсланову

На конверте на фоне портрета живописца изображены две его работы: «Весна на ферме» и «Салават Юлаев». Тираж конверта — 50 000 экземпляров. Он имеет стандартную почтовую марку, стоимость которой соответствует тарифу на пересылку по России. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты, сообщает пресс-служба УФПС Республики Башкортостан АО «Почта России».

«Приятно осознавать, что одним из событий в честь 100-летия известного башкирского художника Амира Арсланова стал выпуск почтового конверта к его юбилею. Сегодня работы живописца хранятся в музеях Уфы, Казани, Бирска, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Выпуск почтового конверта с изображениями его картин расширит эту географию и познакомит тысячи адресатов по всей стране с полотнами нашего талантливого земляка», — отметил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.

Фото: пресс-служба УФПС Республики Башкортостан АО «Почта России».

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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