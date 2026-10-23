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Экономика
23 Октября , 05:49

В Башкирии делегация Беларуси побывала у официального дилера МАЗ

В рамках рабочей поездки делегация Министерства промышленности Республики Беларусь посетила в Башкирии предприятие «Уралмаш» – дилерский центр МАЗа.

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В Башкирии делегация Беларуси побывала у официального дилера МАЗВ Башкирии делегация Беларуси побывала у официального дилера МАЗ
В Башкирии делегация Беларуси побывала у официального дилера МАЗ

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, «Уралмаш» работает с 2019 года и поставляет грузовые автомобили МАЗ, а также дорожно-строительную и коммунальную технику. Среди заказчиков компании – муниципалитеты республики и предприятия дорожной отрасли. Для обслуживания и модернизации оборудования также создана специализированная компания «Комплектсервис».

«Белорусская техника востребована в Башкортостане, и за этим стоит в том числе работа местных партнеров, которые обеспечивают её поставку, обслуживание и готовность к эксплуатации. Развитие таких компаний укрепляет промышленную кооперацию наших республик: производители получают обратную связь от заказчиков, а предприятия и муниципалитеты – доступ к необходимой технике и сервису в регионе», – подчеркнул замминистра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Михаил Изотов.

Стороны обсудили механизмы финансирования для приобретения башкирскими компаниями техники из Беларуси, а также перспективы реализации новых инвестиционных проектов в Башкортостане.

Фото: пресс-служба правительства Башкирии.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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