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Экономика
20 Октября , 11:43

Предприятие в Башкирии увеличит производство благодаря лизинговой поддержке

Компания «Зарина 1» приобрело новое оборудование, позволяющее увеличить объем производства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Предприятие в Башкирии увеличит производство благодаря лизинговой поддержкеПредприятие в Башкирии увеличит производство благодаря лизинговой поддержке
Предприятие в Башкирии увеличит производство благодаря лизинговой поддержке

Предприятие осуществляет деятельность в сфере общественного питания. Новое оборудование - запайщик стоимостью 719 тыс. рублей, приобретено при поддержке Региональной лизинговой компании РБ. Финансирование в размере более 503 тыс. рублей предоставлено на срок 12 месяцев. Данная поддержка была предоставлена в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Программа льготного лизинга является одним из эффективных инструментов поддержки предпринимателей, направленным на стимулирование развития малого и среднего бизнеса в нашем регионе», – отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

«Теперь мы сможем расширить ассортимент выпускаемых готовых блюд, используя упаковку круглой формы», – считает генеральный директор компании «Зарина 1» Гульнара Терехова.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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