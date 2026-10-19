+8 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Экономика
19 Октября , 11:00

Компания из Туймазов будет маркировать продукцию знаком «Сделано в России»

Сертификацию Российского экспортного центра прошла туймазинская компания «Корона», сообщает пресс-служба правительства.

Добавить в предпочтительные источники Google
Правительство РБ.Правительство РБ.
Фото:Правительство РБ.

Производителю вручен сертификат «Сделано в России» в категории «Качество».

— Получение знака подтверждает, что товары из Башкирии конкурентоспособны не только внутри страны, но и на международном рынке. Компания может представлять продукцию на международных площадках в Китае, ОАЭ, Турции, Египте, Вьетнаме и Саудовской Аравии, а также проводить там прямые B2B-переговоры, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Производитель также может участвовать в фестивале-ярмарке «Сделано в России», пользоваться приоритетом в электронных каталогах, медиа- и маркетинговой поддержкой. 

«Корона» работает с 2004 года. Сейчас она выпускает 40 тысяч изделий ежемесячно. Это ортопедические матрасы, интерьерные кровати, топперы и аксессуары для сна для разных групп потребителей. Ее продукция представлена по всей России, а также в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси и Армении.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru