Компания из Туймазов будет маркировать продукцию знаком «Сделано в России»

Производителю вручен сертификат «Сделано в России» в категории «Качество».

— Получение знака подтверждает, что товары из Башкирии конкурентоспособны не только внутри страны, но и на международном рынке. Компания может представлять продукцию на международных площадках в Китае, ОАЭ, Турции, Египте, Вьетнаме и Саудовской Аравии, а также проводить там прямые B2B-переговоры, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Производитель также может участвовать в фестивале-ярмарке «Сделано в России», пользоваться приоритетом в электронных каталогах, медиа- и маркетинговой поддержкой.

«Корона» работает с 2004 года. Сейчас она выпускает 40 тысяч изделий ежемесячно. Это ортопедические матрасы, интерьерные кровати, топперы и аксессуары для сна для разных групп потребителей. Ее продукция представлена по всей России, а также в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси и Армении.