Башкирия остается в тройке регионов с самой низкой инфляцией

В сентябре цены в Башкортостане выросли на 0,4% к августу. Из-за роста затрат на логистику и снижения урожая в регионах-производителях подорожали макароны и крупы.

Традиционно для этого времени года выросли цены на платные образовательные услуги. Дефицит компонентов на мировом рынке вызвал удорожание импортной электроники. Ослабление рубля привело к росту цен на зарубежные туры.

Вместе с тем продолжила дешеветь плодоовощная продукция, особенно овощи борщевого набора, яблоки и виноград. Чтобы освободить склады от остатков садовых и строительных инструментов, ретейлеры запускали сезонные распродажи. Подешевел отдых на Черноморском побережье России: в сентябре фиксируются цены на октябрьские туры, когда спрос традиционно снижается с пиковых значений.

В среднем по стране годовая инфляция практически не изменилась и составила 6,4%.

Фото: инфографика Банка России.