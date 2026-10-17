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Экономика
17 Октября , 07:30

Башкирия остается в тройке регионов с самой низкой инфляцией

Годовая инфляция в Башкортостане в сентябре немного выросла и составила 5,2% после 5,1% в августе. Это меньше, чем в среднем по России, и один из самых низких в стране показателей, сообщает Отделение – Нацбанка по РБ Банка России.

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Башкирия остается в тройке регионов с самой низкой инфляциейБашкирия остается в тройке регионов с самой низкой инфляцией
Башкирия остается в тройке регионов с самой низкой инфляцией

В сентябре цены в Башкортостане выросли на 0,4% к августу. Из-за роста затрат на логистику и снижения урожая в регионах-производителях подорожали макароны и крупы.

Традиционно для этого времени года выросли цены на платные образовательные услуги. Дефицит компонентов на мировом рынке вызвал удорожание импортной электроники. Ослабление рубля привело к росту цен на зарубежные туры.

Вместе с тем продолжила дешеветь плодоовощная продукция, особенно овощи борщевого набора, яблоки и виноград. Чтобы освободить склады от остатков садовых и строительных инструментов, ретейлеры запускали сезонные распродажи. Подешевел отдых на Черноморском побережье России: в сентябре фиксируются цены на октябрьские туры, когда спрос традиционно снижается с пиковых значений.

В среднем по стране годовая инфляция практически не изменилась и составила 6,4%.

Фото: инфографика Банка России.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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