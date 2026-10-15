На «Российской креативной неделе» в Башкирии встретятся более 140 участников

По словам Рустама Муратова, форум открывает для Башкирии возможность представить креативные проекты республики на международном уровне и привлечь новых партнеров. Для регионального бизнеса это выход на рынки стран Евразии, для инвесторов — возможность оценить потенциал креативных индустрий. Ожидаемый результат — конкретные соглашения и совместные проекты. «Российская креативная неделя — Евразия» станет первым международным евразийским событием, посвященным ценностно-ориентированной креативной экономике. Ключевая тема форума — «Россия и Евразия: от Евразийского диалога к совместным проектам», — подчеркнул он.

Деловая программа развернется на четырех тематических площадках. В зале «Креаномика» пройдут пленарные сессии, где обсудят международные альянсы, модели кооперации и тренды креативной экономики России и стран-партнеров. Площадка «Контент» охватит кино, телевидение, медиа, видеоигры, издательское дело, рекламу и PR. В зале «Музыка» речь пойдет о продюсировании и музыкальном экспорте. Направление «Дизайн, наследие, среда» объединит архитектуру, урбанистику, дизайн, моду, народные промыслы, арт-индустрию и туризм.

Работа сосредоточится на трех треках: «Креаномика Евразии — кооперация на основе ценностей», «Многонациональное наследие как ресурс креативной экономики» и «Креативный предприниматель — соавтор будущего». В их рамках обсудят локальную идентичность, креативный туризм, инклюзивную среду, развитие промыслов и меры поддержки бизнеса. Деловую часть дополнят образовательная и фестивальная программы, музыкальный трек COLISIUM, кинопремьеры и заседание Совета по креативным индустриям Республики Башкортостан.

Министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина отметила, что на форуме обсудят ключевые направления креативных индустрий, их роль в экономике региона и меры поддержки, необходимые предпринимателям. Ожидается, что мероприятие укрепит деловые связи Башкирии со странами Евразии. Финалом станет торжественная церемония вручения республиканской премии в сфере креативных индустрий «Создатели» — она состоится 3 ноября в концертном зале Конгресс-холла «Торатау».

Формирование пула иностранных гостей продолжается. На данный момент в списке приглашенных более 140 представителей иностранных государств, среди них — делегации Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Абхазии.

Фото: пресс-служба правительства РБ.