В Башкирии собрали более 3,3 миллиона тонн зерна

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, уборочная страда практически завершается — сейчас убрано более 92 процентов плановых площадей, или 2 млн 364 тыс. га.

Продолжается уборка масличных культур. Намолот маслосемян составил 860 тыс. тонн при средней урожайности 16,8 ц/га.

Завершается уборка сахарной свеклы — убрано 85 процентов плановых площадей, накопано один миллион 326 тыс. тонн корнеплодов при урожайности 389 ц/га. Два сахарных завода заготовили 491 тыс. тонн свеклы, переработано 417 тыс. тонн.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.