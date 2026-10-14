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Экономика
14 Октября , 07:43

В Башкирии собрали более 3,3 миллиона тонн зерна

Валовый намолот зерна в регионе достиг отметки в три миллиона 312 тысяч тонн, средняя урожайность составила 27 центнеров с гектара, сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.

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В Башкирии собрали более 3,3 миллиона тонн зернаВ Башкирии собрали более 3,3 миллиона тонн зерна
В Башкирии собрали более 3,3 миллиона тонн зерна

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, уборочная страда практически завершается — сейчас убрано более 92 процентов плановых площадей, или 2 млн 364 тыс. га.

Продолжается уборка масличных культур. Намолот маслосемян составил 860 тыс. тонн при средней урожайности 16,8 ц/га.

Завершается уборка сахарной свеклы — убрано 85 процентов плановых площадей, накопано один миллион 326 тыс. тонн корнеплодов при урожайности 389 ц/га. Два сахарных завода заготовили 491 тыс. тонн свеклы, переработано 417 тыс. тонн.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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