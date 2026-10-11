Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником

Видеобращение разместили на официальном портале кремлин.ру.

— Рад поздравить работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветеранов отрасли с профессиональным праздником, — сказал глава государства. — Мы отмечаем его осенью, когда уже близится к завершению уборочная страда. Особые слова благодарности — труженикам села, которые в ежедневном напряженном режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай. Уже говорил, что вас тепло и справедливо называют кормильцами России. Этим высоким званием можно и нужно гордиться!

Сердечное спасибо всем, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях. Благодаря вашей энергии и преданности своему делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Даже в непростых текущих условиях отечественный АПК работает устойчиво и стабильно».

Напомним, аграрии республики собрали в этом году неплохой урожай. Глава региона Радий Хабиров на полях выставки «Золотая осень» в Москве сказал, что по предварительным данным, зерна собрали 3,5 млн тонн, а вместе с масличными, общий итог превысил четыре миллиона тонн.

Фото: кремлин.ру