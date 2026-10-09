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Экономика
9 Октября , 05:18

Башкирии потребуется в ближайшие годы приобрести 1200 комбайнов

Вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов посетил в Москве крупнейшую в России международную специализированную выставку сельскохозяйственной техники «Агросалон», сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

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пресс-служба МСХ РБ.пресс-служба МСХ РБ.
Фото:пресс-служба МСХ РБ.

Глава аграрного ведомства региона ознакомился с новейшими моделями техники на стенде Петербургского тракторного завода. Вице-премьер также провел переговоры с генеральным директором Сергеем Серебряковым, в ходе которых стороны обсудили условия предоставления скидок для аграриев Башкирии, а также возможности увеличения объемов поставок техники.

Ильшат Фазрахманов отметил важность технической модернизации агропромышленного комплекса республики. На сегодня тракторы «Кировец» составляют 12 процентов местного тракторного парка — 1100 единиц техники. Ежегодно аграрии региона приобретают около 60 таких машин.

Активно пополняется и парк комбайнов «Ростсельмаш». В настоящее время в республике насчитывается более 1200 комбайнов этого бренда, что составляет 40 процентов от общего объема зерноуборочной техники. Только за последний год аграрии закупили более 200 единиц техники компании.

В беседе с коммерческим директором компании Виктором Свиридовым Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что для проведения уборочной кампании в оптимальные сроки региону в ближайшие годы необходимо приобрести еще 1200 единиц зерноуборочной техники.

Ильшат Фазрахманов также посетил стенды компаний «Claas» и «Amazone», где обсудил перспективы сотрудничества и возможности поставок современной техники для нужд АПК региона.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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