Башкирии потребуется в ближайшие годы приобрести 1200 комбайнов

Глава аграрного ведомства региона ознакомился с новейшими моделями техники на стенде Петербургского тракторного завода. Вице-премьер также провел переговоры с генеральным директором Сергеем Серебряковым, в ходе которых стороны обсудили условия предоставления скидок для аграриев Башкирии, а также возможности увеличения объемов поставок техники.

Ильшат Фазрахманов отметил важность технической модернизации агропромышленного комплекса республики. На сегодня тракторы «Кировец» составляют 12 процентов местного тракторного парка — 1100 единиц техники. Ежегодно аграрии региона приобретают около 60 таких машин.

Активно пополняется и парк комбайнов «Ростсельмаш». В настоящее время в республике насчитывается более 1200 комбайнов этого бренда, что составляет 40 процентов от общего объема зерноуборочной техники. Только за последний год аграрии закупили более 200 единиц техники компании.

В беседе с коммерческим директором компании Виктором Свиридовым Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что для проведения уборочной кампании в оптимальные сроки региону в ближайшие годы необходимо приобрести еще 1200 единиц зерноуборочной техники.

Ильшат Фазрахманов также посетил стенды компаний «Claas» и «Amazone», где обсудил перспективы сотрудничества и возможности поставок современной техники для нужд АПК региона.