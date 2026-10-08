Андрей Назаров: Когда инициатива рождается на земле, она становится рабочей

«Встретился с застройщиками республики. Обсудили важные для отрасли вопросы, — написал Андрей Назаров пост на своей странице в социальных сетях. — Разговор был не про отчеты, а про то, как двигаться дальше. Законы пишут депутаты, а строят застройщики. Когда инициатива рождается не в кабинете, а на площадке, она получается рабочей. Поэтому договорились прорабатывать такие инициативы вместе: депутаты Курултая, застройщики, а дальше через наших сенаторов и депутатов Госдумы выводить их на федеральный уровень».

Спикер башкирского парламента отметил, что на совещании обсудили и болевые точки, о которых говорили прямо.

«Дефицит инженерных мощностей, без которых новые кварталы не подключить. Административные процедуры, которые отнимают время. И баланс между интересами бизнеса и доступностью жилья для людей, — перечислил он некоторые из них. — Что дальше. Нужно сокращать административные барьеры, разбираться с механизмами комплексного развития территорий, поддержать тех, кто берёт на себя социальные обязательства. Отдельно важно, чтобы новые кварталы сдавались вместе со школами, садиками и поликлиниками».

— В новом статусе продолжаю курировать ряд значимых направлений. К ним относится и диалог со строительным сообществом. У нас с вами одна большая задача – улучшать жизнь людей. Более того, я убежден: наша совместная работа обретет новый импульс, опираясь на более выверенную законодательную платформу, — приводит слова председателя Государственного Собрания его пресс-служба.

Ассоциация, обладая практической экспертизой, будет участвовать в подготовке предложений по совершенствованию регионального и федерального законодательства.

— Важно, чтобы решения в сфере строительства основывались не только на нормативных требованиях, но и на реальной практике их применения. Профессиональное сообщество ежедневно сталкивается с конкретными административными, инфраструктурными и правовыми вопросами. Его опыт должен учитываться при подготовке законодательных инициатив, — отметил Андрей Назаров.

Планируется подписание соглашения о сотрудничестве Государственного Собрания – Курултая РБ и Ассоциации застройщиков. Документ подпишут на следующем заседании Ассоциации в стенах республиканского парламента. Соглашение будет предусматривать создание постоянного механизма межотраслевого диалога, обмен информацией о практике применения законодательства и совместную подготовку предложений по развитию строительной отрасли.

— Для застройщиков принципиально важно, чтобы профессиональные предложения рассматривались в постоянном и конструктивном диалоге с органами законодательной и исполнительной власти. Соглашение создает для этого необходимую основу. Мы сможем не только оперативно обсуждать текущие вопросы, но и совместно работать над системными решениями, которые будут способствовать устойчивому развитию отрасли, — сказал председатель Ассоциации застройщиков РБ Денис Крашенинников.

Фото: пресс-служба ГС — Курултая РБ.