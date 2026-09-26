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Экономика
26 Сентября , 14:02

Александр Шельдяев посетил Раевский сахарный завод

В ходе рабочей поездки в Альшеевский район исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии посетил одно из крупнейших перерабатывающих предприятий республики.

Александр Шельдяев посетил Раевский сахарный заводАлександр Шельдяев посетил Раевский сахарный завод
Александр Шельдяев посетил Раевский сахарный завод

В последние годы завод прошел масштабную модернизацию — с 2020 года инвестпроект стоимостью 927 миллионов рублей реализовывался поэтапно. В итоге возможности предприятия позволяют перерабатывать более 900 тысяч тонн свеклы и 100 тысяч тонн сахара-сырца в год, производя свекловичного сахара более 100 тысяч тонн и сырцового — 97 тысяч тонн.

Гендиректор ООО «Раевсахар» Сергей Байгузин сообщил, что завод также выпускает патоку и гранулированный жом, востребованный в животноводстве. Причем продукция реализуется не только в Башкирии, но и экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Монголию, Казахстан, Таджикистан, Грузию и Турцию.

Александр Шельдяев отметил, что завод является не просто перерабатывающим предприятием, а целым агропромышленным комплексом, обеспечивающим работой сотни хозяйств и формирующим экономику района.

Фотография с сайта правительства РБ

Автор:Артур СМОЛОВ
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