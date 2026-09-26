Александр Шельдяев посетил Раевский сахарный завод

В последние годы завод прошел масштабную модернизацию — с 2020 года инвестпроект стоимостью 927 миллионов рублей реализовывался поэтапно. В итоге возможности предприятия позволяют перерабатывать более 900 тысяч тонн свеклы и 100 тысяч тонн сахара-сырца в год, производя свекловичного сахара более 100 тысяч тонн и сырцового — 97 тысяч тонн.

Гендиректор ООО «Раевсахар» Сергей Байгузин сообщил, что завод также выпускает патоку и гранулированный жом, востребованный в животноводстве. Причем продукция реализуется не только в Башкирии, но и экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Монголию, Казахстан, Таджикистан, Грузию и Турцию.

Александр Шельдяев отметил, что завод является не просто перерабатывающим предприятием, а целым агропромышленным комплексом, обеспечивающим работой сотни хозяйств и формирующим экономику района.

Фотография с сайта правительства РБ