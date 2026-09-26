Александр Шельдяев посетил предприятие по производству молочной продукции

Компания была основана в 2022 году и специализируется на переработке молока и выпуске сливочного масла, моцареллы для пиццы, сырного зерна «Кальята» и сыворотки. В 2023 году ее проект был одобрен на «Инвестчасе» и получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Это позволило реализовать планы по созданию современной производственной инфраструктуры.

Александр Шельдяев отметил, что предприятие активно развивается, расширяет ассортимент, увеличивает объемы производства и создает новые рабочие места. Важно и то, что компания активно осваивает экспортные направления.

В этом году ООО «Элипсмол» приступило к масштабной модернизации производства и развитию логистической инфраструктуры. Сегодня продукция компании поставляется в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. В числе клиентов — пиццерии, кафе, рестораны и оптовые компании. Есть и свои магазины в Башкирии.

Фотография со страницы ВК Александра Шельдяева