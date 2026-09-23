В санатории Башкирии бережливое производство дало экономию в 15 миллионов рублей

Итогом внедрения инструментов бережливого производства стало не только ускорение работы, но и ощутимый экономический результат — свыше 15,2 млн рублей. Выработка на эталонном участке выросла более чем на 60%, а на отдельных операциях — почти в 2,5 раза, рассказали в пресс-службе правительства РБ.

Как отметил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, совместная работа с экспертами РЦК позволила провести глубокий анализ санаторно-курортного потока, выявить узкие места — от очередей в лечебно-диагностическом блоке до лишних перемещений персонала — и сформировать план системных улучшений.

Пилотным проектом стала оптимизация процесса санаторно-курортного лечения по самой востребованной программе «Стандарт» (7 дней). Эталонным участком выбрали рабочие места горничных в корпусе №8. Внедрение бережливых технологий помогло снизить нагрузку на медперсонал и клинеров, а также повысить качество сервиса для отдыхающих — в том числе за счет сокращения времени ожидания.

— В мае наш санаторий стал площадкой для сертификации РЦК, и мы достигли плановых показателей по росту производительности, — подчеркнула руководитель проектного офиса санатория «Ассы» Рина Шарифутдинова.

По словам руководителя проекта РЦК Сергея Тищенко, предприятие уже приступило к тиражированию полученного опыта. Создан проектный офис, утверждено положение о системе предложений по улучшениям, а сотрудники санатория прошли сертификацию и получили статус инструкторов по бережливому производству. Это позволит масштабировать культуру непрерывных улучшений на другие корпуса и бизнес-процессы здравницы.

В рамках проекта работники санатория обучились по ключевым программам бережливого производства. Полученные результаты на пилотном участке стали основой для долгосрочных системных изменений, включая создание инфоцентров и регулярные обходы производства руководством.

Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» предоставляет участникам бесплатную экспертную поддержку, доступ к цифровым сервисам и льготным финансовым инструментам. Присоединиться к проекту можно, подав заявку на платформе производительность.рф или обратившись в РЦК Республики Башкортостан по телефону: +7 (347) 216-52-82.

Фото: пресс-служба правительства РБ.