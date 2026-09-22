Радий Хабиров: Башкирия перестроила внешнеэкономическую логику на результаты

«В существующих геополитических условиях нам удалось существенно перестроить не только вектор, но и саму логику внешнеэкономической деятельности. Мы сместили фокус с количества контактов на их качество и конкретные результаты. А они измеряются реальными производствами, рабочими местами и новыми рынками для наших предприятий», — подчеркнул Радий Хабиров.

Первым важным направлением глава республики назвал конгрессно-выставочную деятельность, которую в Башкирии рассматривают как катализатор развития.

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году республика заключила 35 соглашений на общую сумму 112 млрд рублей. На Международной неделе бизнеса в Уфе — 23 соглашения на 15 млрд рублей, на Всероссийском инвестсабантуе «Зауралье» в Сибае — 17 контрактов на 30 млрд рублей.

Вторым направлением глава республики назвал инструменты поддержки экспорта. По его словам, в Башкортостане создана одна из самых эффективных в стране экосистем для выхода местных производителей на внешние рынки.

«На встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина назвала Башкортостан в числе семи регионов-лидеров, чьи практики легли в основу обновлённого Экспортного стандарта 3.0», — сообщил Радий Хабиров.

Он напомнил, что по итогам 2025 года Центр поддержки экспорта республики занял четвёртое место в стране и стал победителем в номинации «Выбор экспортёра». С его помощью запущены проекты «Скорая экспортная помощь» и бизнес-акселератор «Экспортный форсаж», более 40 процентов выпускников которого заключили контракты с более чем 25 странами.

«Результат за прошлый год – 136 контрактов на сумму почти 51 млн долларов», — сказал глава Башкортостана.

Третьим направлением он назвал работу торговых представительств Башкортостана в шести странах: Китае, Турции, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и ОАЭ. За прошлый год они привлекли порядка 7 млн долларов прямых инвестиций.

Руководитель республики назвал главным прорывом последних дней ратификацию соглашения о создании совместного индустриального парка в Душанбе. Управляющей компанией парка назначена Корпорация развития Башкортостана.

«Для наших резидентов открываются беспрецедентные условия – снижение налогов на 50 процентов, полное освобождение от таможенных пошлин. Первыми на площадку планируем завести станкостроение, легпром и металлургию – те отрасли, в которых наши компетенции особенно сильны», — сообщил глава республики.

Он также отметил развитие прямого авиасообщения из Уфы с Узбекистаном, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Грузией, Белоруссией, Абхазией и другими странами.

Радий Хабиров выразил уверенность, что дополнительным стимулом для развития внешнеэкономической деятельности станет саммит Шанхайской организации сотрудничества, который Уфа примет в 2028 году.

Фото с сайта главы РБ.