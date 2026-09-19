Предпринимателям Башкирии расскажут о лицензировании торговли табаком

Мероприятие пройдет в рамках просветительского проекта Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике «Лекторий «Право на бизнес».

— С 1 октября 2026 года полномочия по лицензированию розничной и развозной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией переходят к региональным властям. С 1 марта 2027 года торговля без лицензии на территории республики будет запрещена, а нарушение может повлечь ответственность вплоть до уголовной. Адаптироваться к новым условиям работы бизнесу всегда непросто, поэтому мы организуем для них обучение, которые поможет им своевременно подготовиться к изменениям и избежать рисков, — рассказала уполномоченный Ирина Абрамова.

Спикерами станут представители Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан — начальник отдела лицензирования Елена Паничева и начальник отдела правовой и кадровой работы Ольга Александрова. Они расскажут все о получении лицензий.

Мероприятие пройдет 24 сентября в 11:00 часов в онлайн-формате.

Фото: сайт правительства РБ