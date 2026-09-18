В Башкирии на инвестиционном часе одобрили новые проекты

Первой инициативой, представленной на рассмотрение Инвестиционного комитета, стал проект строительства в Абзелиловском районе пункта приема, очистки и сушки зерна, объем планируемых капиталовложений составит 210 млн рублей.

Рассмотрен проект создания в селе Зубово Уфимского района Детского центра комплексного развития. Предполагается, что здесь начнут работать спортивные и творческие кружки и секции. Планируемый объем инвестиций составит 180 млн рублей.

Еще одной инициативой стал проект строительства на территории Уфимского района складского комплекса по хранению медицинской продукции различного назначения. В Октябрьском предложено создать физкультурно-оздоровительный комплекс для организации спортивно-досуговой деятельности местных жителей.

Также на заседании Инвестиционного комитета республики были представлены проекты строительства в селе Кандры Туймазинского района придорожного сервисного комплекса, строительства турбазы «Узян» в Бурзянском районе стоимостью 43 млн рублей и торгового комплекса в селе Толбазы Аургазинского района стоимостью 22 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства РБ.