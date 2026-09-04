Инвесторам предложили построить в Башкирии энергокомплекс

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, стоимость проекта оценивается в 1,4 млрд рублей. На первом этапе строительства инвестору понадобится 910,7 млн рублей. Второй же планируется реализовать за счет прибыли от уже работающей первой части комплекса. Местоположение объекта – особая экономическая зона «Алга», управляющей компанией которой является Корпорация развития Башкортостана.

«Реализация проекта будет способствовать формированию современной энергетической инфраструктуры для развития новых производств в Башкортостане. Потребители электро- и теплоэнергии – будущие резиденты планируемой площадки № 6 ОЭЗ «Алга». На сегодня уже есть 5 предпринимателей, заинтересованных в реализации проектов на новой территории. Согласно концепции, мощность комплекса составит 15 МВт, в перспективе ее можно нарастить более чем до 30 МВт. Общий срок строительства оценивается в 2,3 года. Ао предварительной оценке за 3 года с момента выхода на проектную мощность продажи вырастут почти в 4 раза и превысят затраты на реализацию», – сообщил генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

На территории энергокомплекса планируется построить газопоршневую установку, электрогенератор, системы охлаждения и утилизации тепла, газовое хозяйство и газоходы, насосное и теплообменное оборудование, систему автоматизированного управления, инженерные коммуникации и модульный контейнер.

Фото: пресс-служба правительства РБ.