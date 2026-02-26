Башкирия и Челябинская область подписали новое соглашение о сотрудничестве

Визит южноуральской делегации, в состав которой вошли руководители 30 крупнейших предприятий, носил расширенный характер и включал бизнес-форум с серией B2B-переговоров. Со стороны Башкирии в них приняли участие представители 70 компаний. Как отметил Алексей Текслер, прежнее соглашение датировалось 2015 годом, и назрела необходимость его актуализации.

— Времена такие, что множество изменений происходит каждый день. У нас с Башкортостаном очень много направлений совместного сотрудничества. Их нужно систематизировать, укрепить. При этом очень важен личный контакт между управленческими командами и предприятиями двух регионов. Благодаря этому эффект в разы увеличивается. Сегодня прошел бизнес-форум, и видно, какой энтузиазм у наших коллег, — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что ключевой задачей взаимодействия должно стать не просто импортозамещение, а «импортоопережение»: «Два таких крупных региона могут создать много современных продуктов, которые необходимы нашей стране в различных сферах. Здесь мы друг друга дополняем».

Стороны договорились о реализации детальной дорожной карты. Как пояснил министр международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев, именно план мероприятий станет четким руководством с конкретными задачами и результатами в экономике, туризме, образовании и здравоохранении.

Радий Хабиров, в свою очередь, выделил перспективы кооперации в агропромышленном комплексе:

— Нам очень интересна пищевая промышленность Челябинской области, — отметил он. — Мы много производим сельхозпродукции, но переработка у нас всегда отставала. Между тем, Челябинская область — первая в России по производству макаронных изделий. Это важная точка сотрудничества. Но когда мы договориваемся о совместной работе в одной сфере, всегда берем шире — поэтому охватываем и науку, и культуру, и спорт, и туризм.

Большое внимание в новом соглашении уделено развитию научно-образовательной инфраструктуры. Уфа и Челябинск синхронно реализуют масштабные проекты по созданию современных студенческих кампусов. В Уфе продолжается строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ (завершение запланировано на 2027 год). В 2024–2025 годах здесь уже открылись IQ-парк и Геномный центр, работают 18 межвузовских лабораторий и «Школа 21» Сбера. В Челябинске в феврале 2026 года введена в эксплуатацию студенческая гостиница межуниверситетского кампуса.

Директор Управляющей компании НОЦ Башкирии Наталия Латыпова отметила синергию проектов:

— Особой темой взаимодействия Уфы и Челябинска безусловно является проект создания сети кампусов, — подчеркнула она. — Уже реализуются отдельные научные проекты между нашими лабораториями и университетами соседнего региона, а после полного ввода объектов взаимодействие будет носить системный характер. Это формирует единое научно-технологическое пространство Южного Урала. Подписанное соглашение о сотрудничестве очень в этом поможет.



Важной частью диалога остается поддержка национальных традиций. В Челябинской области ведется системная работа по сохранению башкирского языка: в 2025–2026 учебном году его изучают около пяти тысяч человек в детских садах, школах и кружках. С 2019 года курсы повышения квалификации в Уфе прошли 109 педагогов из соседнего региона, а школы получили 594 экземпляра учебной литературы и 13 комплектов национальных костюмов.

Активно развивается и культурный обмен. В Челябинске действует Башкирский историко-культурный центр, при котором работают творческие коллективы «Етеган» и «Ынйылар». Делегации Башкирии ежегодно участвуют в Сабантуях в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

— Результат нашего визита, как мы ожидаем, будет очень сильным, — резюмировал Алексей Текслер. — Будет и встречный визит коллег в Челябинскую область. Мы на ежеквартальной основе будем мониторить совместную работу наших служб и предприятий.

А Радий Хабиров добавил, что республика возлагает на сотрудничество с сильной управленческой командой соседей большие надежды и продуманные перспективы.

Фото автора.