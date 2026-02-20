0 °С
20 Февраля , 14:10

В проект «Башкирская вахта» вошли три крупных предприятия региона

В городе Дюртюли состоялось мероприятие в рамках республиканского проекта «Башкирская вахта», где к нему официально присоединилось ПАО «НЕФАЗ». Став третьим участником наряду с ОДК-УМПО и БелЗАН.

Проект объединил три системообразующих предприятия республики и теперь охватывает такие отрасли, как авиастроение, приборостроение и автомобилестроение. Это открывает перед соискателями беспрецедентный выбор вакансий в ключевых сферах промышленности региона.

Как отметил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Юрий Мельников, «Башкирская вахта» – усовершенствованный формат ярмарок вакансий, который ориентирован на целевой подбор персонала для конкретных предприятий.

Став одним из эффективных региональных механизмов содействия занятости, проект призван выполнить основную задачу, а именно – привлечь специалистов достойными условиями труда.

К примеру, НЕФАЗ предлагает работу по вахтовому графику малярам по металлу (с обучением) и электросварщикам на полуавтоматические и автоматические машины. Обучение маляров проводится за счет предприятия на площадке завода, будущий специалист в это время получает заработную плату от 90 тыс. рублей. Заработная плата маляра по металлу 4-го разряда в компании составляет 120 тыс. рублей, электрогазосварщика (4-го разряда) – от 140 тыс. рублей.

Формат проекта дает возможность предприятиям одновременно закрыть значительное количество линейных позиций и обеспечивает прямой диалог между работодателями и соискателями. В числе последних вахтовики и члены их семей, участники СВО, студенты.

Такие встречи в рамках проекта «Башкирская вахта» проходят еженедельно в городах и районах республики. Одна из них состоится 25 февраля в Нефтекамске. Желающие принять участие могут обратиться в нефтекамский кадровый центр «Работа России».

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
