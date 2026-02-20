Рустам Камалов: Мультипликативный эффект достигается кропотливым трудом

Между тем еще в 2021 году Башкирия занимала в этом рейтинге лишь 40 место. Дать анализ тому, как удалось кардинально выправить положение в этой сфере, мы попросили Рустама Камалова, кандидата экономических наук, доцента Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

— Полученный результат — это кропотливая работа управленческой команды республики, — считает наш собеседник. — На первый взгляд, по сравнению с предыдущим рейтингом, пусть это и небольшой шаг наверх, но он очень ярко характеризует весь путь за последние четыре года (рейтинг АСИ ведут с 2021 года — ред.). Позитивные изменения во всех сферах жизни общества — социальной, экономической — безусловно, замечены федеральным центром. И вот уже регион из четвертой десятки шаг за шагом достигает девятой позиции.

На качество жизни влияет масса факторов, практически полторы сотни показателей. К примеру, буквально вчера Башкирия была отмечена в федеральных исследованиях, как одно из самых доступных мест для отдыха. И это тоже характеризует движение республики вперед. То есть говоря экономическим языком: у нас самые доступные условия в плане сочетания цена — качество. Оно у нас является наиболее оптимальным и притягательным. И это показатель правильности экономической политики в регионе.

Есть у нас и те инициативы, которые стали сигнальными или примерными для других регионов. Если говорить об инклюзивной среде для лиц с ограниченными возможностями здоровья, допустим, в той же Уфе, да и в республике тоже, есть несколько школ для особенных детей. Как для слабовидящих, так и для глухих, немых, с хроническими болезнями. Я, представитель образования, часто контактирую с такими учреждениями, и свидетель того, какой высокий уровень в детских учреждениях, и как он затем транслируется во взрослую жизнь. Например, и у нас в уфимском филиале финансового университета абсолютно все сделано, чтобы создать безбарьерную среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это становится примером и на общероссийском уровне.

С точки зрения, допустим, специальной военной операции, которая у нас в центре внимания каждого, тоже мы стали лидерами. Первые гуманитарные конвои пошли из Башкирии, у нас несколько боевых бригад создано. И эта тема в нашей республике крайне важна для всего народа, что тоже является примером. Она приобретает различные формы: «Время героев» или участие в волонтерском движении. В этом плане мы тоже являемся одними из лидеров.

Или взять инициативу, связанную с придорожной инфраструктурой. Она тоже служит примером для других регионов. Кстати говоря, достаточно давно уже этот процесс в нашей республике идет, условно, даже не одно десятилетие. Балаганов типа «самострой», «шанхай» мы уже не видим на въездах и на выездах городов, и это не только в Уфе. Эта отрасль экономики становится более современной. Мы видим, какой поддерживается порядок на трассах: есть сервисные точки обслуживания автомобилей, мотели, места для питания и так далее. Все это в совокупности украшает республику. И, соответственно, создает положительный имидж региона. А говоря экономическим языком, повышает его инвестиционную привлекательность.

Как говорят в научных кругах, все действия, даже малые, дают синергетический эффект. То есть сложение усилий по разным направлениям дает уже мультипликативный эффект, и мы получаем достаточно хороший совокупный результат.

