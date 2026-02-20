0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
20 Февраля , 11:43

Рустам Камалов: Мультипликативный эффект достигается кропотливым трудом

В Национальном рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив за прошлый год республика поднялась на одну позицию, заняв девятое место. Результаты рейтинга качества жизни генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представила президенту РФ Владимиру Путину.

Рустам Камалов: Мультипликативный эффект достигается кропотливым трудом
Рустам Камалов: Мультипликативный эффект достигается кропотливым трудом

Между тем еще в 2021 году Башкирия занимала в этом рейтинге лишь 40 место. Дать анализ тому, как удалось кардинально выправить положение в этой сфере, мы попросили Рустама Камалова, кандидата экономических наук, доцента Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

— Полученный результат — это кропотливая работа управленческой команды республики, — считает наш собеседник. — На первый взгляд, по сравнению с предыдущим рейтингом, пусть это и небольшой шаг наверх, но он очень ярко характеризует весь путь за последние четыре года (рейтинг АСИ ведут с 2021 года — ред.). Позитивные изменения во всех сферах жизни общества — социальной, экономической — безусловно, замечены федеральным центром. И вот уже регион из четвертой десятки шаг за шагом достигает девятой позиции.

На качество жизни влияет масса факторов, практически полторы сотни показателей. К примеру, буквально вчера Башкирия была отмечена в федеральных исследованиях, как одно из самых доступных мест для отдыха. И это тоже характеризует движение республики вперед. То есть говоря экономическим языком: у нас самые доступные условия в плане сочетания цена — качество. Оно у нас является наиболее оптимальным и притягательным. И это показатель правильности экономической политики в регионе.

Есть у нас и те инициативы, которые стали сигнальными или примерными для других регионов. Если говорить об инклюзивной среде для лиц с ограниченными возможностями здоровья, допустим, в той же Уфе, да и в республике тоже, есть несколько школ для особенных детей. Как для слабовидящих, так и для глухих, немых, с хроническими болезнями. Я, представитель образования, часто контактирую с такими учреждениями, и свидетель того, какой высокий уровень в детских учреждениях, и как он затем транслируется во взрослую жизнь. Например, и у нас в уфимском филиале финансового университета абсолютно все сделано, чтобы создать безбарьерную среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это становится примером и на общероссийском уровне.

С точки зрения, допустим, специальной военной операции, которая у нас в центре внимания каждого, тоже мы стали лидерами. Первые гуманитарные конвои пошли из Башкирии, у нас несколько боевых бригад создано. И эта тема в нашей республике крайне важна для всего народа, что тоже является примером. Она приобретает различные формы: «Время героев» или участие в волонтерском движении. В этом плане мы тоже являемся одними из лидеров.

Или взять инициативу, связанную с придорожной инфраструктурой. Она тоже служит примером для других регионов. Кстати говоря, достаточно давно уже этот процесс в нашей республике идет, условно, даже не одно десятилетие. Балаганов типа «самострой», «шанхай» мы уже не видим на въездах и на выездах городов, и это не только в Уфе. Эта отрасль экономики становится более современной. Мы видим, какой поддерживается порядок на трассах: есть сервисные точки обслуживания автомобилей, мотели, места для питания и так далее. Все это в совокупности украшает республику. И, соответственно, создает положительный имидж региона. А говоря экономическим языком, повышает его инвестиционную привлекательность.

Как говорят в научных кругах, все действия, даже малые, дают синергетический эффект. То есть сложение усилий по разным направлениям дает уже мультипликативный эффект, и мы получаем достаточно хороший совокупный результат.

Фото: предоставлено Рустамом Камаловым.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru