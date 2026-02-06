0 °С
Экономика
6 Февраля , 17:20

В Башкирии два инвестпроекта стали приоритетными

Проекты компаний «Гармония» и «Авинаут» включили в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Общий объем инвестиций этих проектов превышает 160 млн рублей, появятся 23 рабочих места.

— Появление нового медицинского центра в Чишминском районе обеспечит жителей возможностью наблюдаться у высококвалифицированных медицинских специалистов и проходить диагностику на современном оборудовании. Второй же проект работает как мультипликатор позитивных изменений. Он запускает цепную реакцию: от создания рабочих мест к улучшению туристической инфраструктуры и социально-экономическому росту Архангельского района, — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов.

Объем инвестиций в создание медицинского центра составит порядка 44 млн рублей, а количество новых рабочих мест — 13. Директор ООО «Гармония» Альбина Лихман отметила качество и оперативность проработки всех вопросов. По ее словам, сотрудничество с Корпорацией значительно упростило все этапы подготовки к «Инвестчасу».

В проекте туристической базы запланировано строительство гостиницы и административного корпуса, 28 бунгало различной вместимости, ресторана и конференц-зоны. Объем вложений составит 120 млн рублей с созданием рабочих мест.

Включение инициатив в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана позволит инвесторам претендовать на предоставление мер господдержки, включая получение земельного участка в аренду без торгов.

Фото иллюстрации предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
