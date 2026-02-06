Башкирия и Абхазия совместно реконструируют набережную в Сухуме

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, этот масштабный проект получил поддержку нескольких российских регионов и является символом межрегионального сотрудничества регионов России и государства Абхазия.

Проект реконструкции уникален своей исторической значимостью: набережная Диоскуров была известна еще с советских времен как важный порт. Сегодня набережная обретает свое значение благодаря специалистам из Башкирии, чьи инженерные решения позволяют преодолеть геологические проблемы местности. Завершение проекта запланировано на лето 2026 года.

«Все и всегда, кто будет приезжать в Абхазию, сами абхазцы, они будут понимать, что именно Башкортостан сделал такой братский подарок. И мы уже видим, что справимся и в этом году все сделаем вовремя» – сказал Андрей Назаров.

Фото: пресс-служба правительства РБ.