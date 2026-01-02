В Башкирии 119 молодёжных соцпроектов получили федеральную поддержку

По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты» за 2025 год Башкирия вошла в топ-5 российских регионов по количеству победителей и объему привлеченных грантовых средств.

За прошлый год молодежь, некоммерческие организации и образовательные учреждения республики получили поддержку на реализацию 119 социально значимых проектов на общую сумму свыше 85 миллионов рублей.

В общей сложности за три года республика увеличила объем привлеченных средств на 22%. Если в 2023 году объем грантовой поддержки составил 70 миллионов рублей, то в 2024 году — 78 миллионов рублей. По числу оцененных экспертами заявок в минувшем году республика заняла первое место.

Конкурс ежегодно позволяет россиянам в возрасте от 14 до 35 лет реализовывать свои проекты, которые охватывают ключевые направления государственной молодежной политики. Это социальная поддержка, экология, патриотическое воспитание, развитие сельских территорий, сохранение культурного наследия, а также цифровые инициативы.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.