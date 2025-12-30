В Башкирии собрали более миллиона тонн масличных

Нынешний урожай превышает объемы прошлогоднего на 360 тысяч тонн. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, выросли и площади с масличными культурами — они в завершающемся году были выше прошлогодних на 30 процентов.

— Аграрии республики нарастили площади высокомаржинальных культур, не только подсолнечника, но и льна масличного, рапса, сои, рыжика и других, — подчеркнул вице-премьер.

Площади масличных культур в 2025 году году составили 640,4 тыс. га, тогда как показатель 2024 года — 493,6 тыс. га.

Подсолнечника в этом году в Башкирии собрали 670 тыс. тонн, рапса — 138 тыс. тонн, льна масличного — 110 тыс. тонн.