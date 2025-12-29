В Башкирии оценили инвестиционное развитие республики

«За 9 месяцев объем инвестиций в основной капитал составил порядка 445 миллиардов рублей. Инвестиции растут», – подвел первые итоги года в этой сфере Радий Хабиров. Он отметил, что окончательные данные за год поступят в феврале–марте и выразил надежду, что и этот чрезвычайно сложный год будет закончен с ростом.

– И тогда сможем сказать, что такую работу можем делать не только в тучные жирные годы. Научившись привлекать к нам деньги и людей. Вообще инвестиционная динамика в Башкортостане, если взять последние 5 -6 лет, в два раза превышает среднероссийские темпы. Я всегда говорил, что Башкирия была недолюблена инвесторами. Сейчас, мне кажется, республику открыли для инвесторов, нам доверяют. Система поддержки, законодательство работают должным образом, – сказал Радий Хабиров.

Глава региона напомнил, что в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Башкирия второй год находится на третьем месте в стране.

Касаясь различных граней экономического развития, Радий Хабиров, подчеркнул, что республика занимает третье место в новом национальном рейтинге дронофикации, седьмое место в рейтинге по научно -технологическому развитию, и здесь есть куда стремится. Важно, что Башкирия - лидер по количеству индустриальных парков и технопарков, также занимаем первое место в России по развитию и созданию промышленных кластеров. Особая экономическая зона «Алга» заняла третье место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

– Каждый раз говорю: день рождения нашей «Алги» - 2020-й год, а мы конкурируем с теми зонами, которые были рождены в 2000-м году, 2005-м году. За короткий срок проделана серьезная работа, – отметил Радий Хабиров.

Фото: скриншот трансляции.